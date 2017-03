"Mi hijo no es crack", dijo el padre del futbolista de River que erró un gol insólito

BUENOS AIRES.- El día después, la jugada más insólita del domingo sigue dando que hablar. Tomás Andrade, jugador de River, falló el gol más fácil ante Belgrano y los memes estallaron en las redes sociales.

Desde el mismo círculo personal del jugador también se refirieron al tema. "Sé lo que juega mi hijo, yo creo que juega muy bien al fútbol. No es crack porque enseguida todos hablan de crack. Para mí, crack es el que se mantiene 8 o 10 años en Europa. Ningún chico es crack, entienden o no el juego, pero crack no es ninguno", sostuvo el padre de Tomás, Gustavo.

"Yo estaba en la cancha y cuando pasó la jugada mi mujer lo gritó, yo no. Yo me quedé viendo pero tranquilo porque gracias a Dios, Tomás entendió el mensaje que le dimos con mi mujer que fue que él no es ni va a ser nunca un jugador de fútbol, él es una persona que juega al fútbol y eso implica que tiene que crecer humanamente y después futbolísticamente, es lo que yo siempre le digo", siguió el hombre tratando de restarle dramastismo al tema y sabiendo que su hijo se fue llorando del Monumental, a pesar de que River le ganó a Belgrano.