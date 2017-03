Los jefes de la barra de Independiente no podrán entrar a la cancha ni ver entrenamientos

BUENOS AIRES.- La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) prohibió hoy los ingresos a los estadios de la provincia de Buenos Aires y a los entrenamientos del plantel de Independiente a los jefes de la barra del club, Pablo "Bebote" Álvarez y César "Loquillo" Rodríguez.

El organismo de seguridad que presidente Juan Manuel Lugones, según un comunicado oficial, limitó las acciones y movimientos de Álvarez y Rodríguez en Independiente a raíz de las acusaciones que intercambiaron en las redes sociales. "Consideramos que la protección que estas medidas buscan no puede agotarse en no dejar entrar a la cancha a estas personas. Por eso tomamos la decisión de dejarlos también fuera de los entrenamientos, porque entendemos que estos barrabravas no actúan sólo los días de partido", señaló Lugones.

"La decisión política de la gobernadora María Eugenia Vidal y del ministro Cristian Ritondo es la de hacer lo necesario para prevenir y proteger a los socios y simpatizantes y a los trabajadores, en este caso los futbolistas", agregó el titular de Aprevide.

Rodríguez y Álvarez, quienes se disputan el poder de la barra, cruzaron amenazas en la previa del partido Independiente-San Martín de San Juan, el pasado 18 de marzo. (Télam-Especial)