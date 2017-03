Industriales le respondieron a Cristina: "una persona en su sano juicio no puede expresarse así"

Dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) consideraron hoy que el deseo de la ex presidenta Cristina Kirchner de que los empresarios nacionales "se fundan" obedecen a un "fuerte resentimiento" o a la "falta de sano juicio".

Ayer se conocieron nuevas escuchas telefónicas de la ex presidenta en los que decía al ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli: "Que se vayan a la concha de su hermana, ojalá se fundan todos. Hijos de puta, fueron todos los que fugaron también guita, ojalá se fundan todos, sabés, los de la UIA, ojalá se recontra refundan todos y terminemos trayendo azúcar de Cuba o de la China o de la concha del mono",

Esta mañana, dirigentes de la UIA reiteraron su "preocupación" ante esos dichos.

El dirigente José Urtubey habló con Radio Provincia y expresó su "más absoluto rechazo. No son expresiones para una ex primera magistrada. Alguien que quiere que se funda la industria no está queriendo que le vaya bien al empleo argentino".

"No puedo concebirlo, salvo que haya un fortísimo resentimiento, una persona en su sano juicio no puede expresarse así", analizó.

Por su parte, Ercole Felippa, prosecretario de la UIA, dijo a Radio El Mundo que "el 'ojalá se fundan todos' pone de manifiesto una alta carga ideológica y un rencor hacia un sector que es clave para el desarrollo del país".

"A mí, particularmente no me sorprende porque creo que siempre tuvo esa visión, pero que alguien de la investidura de la ex presidenta, que condujo los destinos del país durante 8 años, es para mirarlo con cierta preocupación", consideró.

Las palabras de la ex presidenta son del año pasado y fueron en respuesta a comentarios de Parrilli que decía a Fernández que la central fabril había "salido a quejarse" por las políticas del gobierno de Mauricio Macri en su primer año de gestión. (DyN)