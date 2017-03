Manzur, sobre los dólares de Antonini: "todo el dinero que venga es bienvenido"

El gobernador Juan Manzur se manifestó hoy respecto al anuncio realizado ayer por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien afirmó que los U$S 800.000 incautados a Antonini Wilson en 2007 se utilizarán para la construcción de dos centros Primera Infancia para niños de Tucumán. "Todo el dinero que venga para la provincia es bienvenido", afirmó en diálogo con la prensa.



"Hay muchas obras que están pendientes, así que en la medida que venga dinero del Gobierno de la Nación todo es bienvenido. Tucumán necesita mucho. Tenemos presentados proyectos por miles de millones de pesos así que siempre estamos a la espera de que los fondos lleguen", manifestó el mandatario en rueda de prensa tras visitar obras en el barrio Blas Victorio Conrero.



Manzur, no obstante, se mostró crítico respecto a que menores de edad estén en el medio de un anuncio político. "Hay que tener cuidado, sobretodo no usar las criaturas, en ese sentido hay que tener un poquito de prudencia y serenidad, creo que hay sentarse en la obra, creo que eso es lo que importa y evitar todos los comentarios en función de para qué se utiliza, pero toda la plata que venga a la provincia es bienvenida, estamos esperando que llegue", expresó.