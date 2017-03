La dura carta que una docente le escribió a Hebe de Bonafini, que se volvió viral

POSADAS, Misiones.- Mariela Stumpfs, una docente misionera, le escribió una crítica carta a Hebe de Bonafini luego de los dichos de la titular de Madres de Plaza de Mayo respecto al futuro del organismo. La maestra afirmó que se sintió decepcionada luego de escucharla.



La maestra, que vive en la localidad de Oberá, es madre de un niño de 8 años y dicta clases en la escuela 288, turno tarde, a alumnos que cursan el quinto grado del nivel primario, a quienes había interiorizado sobre la recordación. Tras un discurso de Bonafini en el que anunció el paso al terreno político partidario de las Madres, Stumpfs sostuvo: "usted arruinó mi clase", dirigiéndose a aquella por sus dichos del viernes, en un escrito que publicó en su Facebook.



En declaraciones a radios de Posadas, la docente señaló que cuando escuchó a Bonafini "fue una confirmación de lo que, creo, todos los argentinos veíamos venir, pero nos resistíamos. La mayor decepción, fue cuando admitió: 'ya no somos más un organismo de derechos humanos'", dijo.



Con respecto a los epítetos proferidos por la dirigente, remarcó que "el respeto no tiene fecha de vencimiento". "Si ella tiene determinada edad, eso no la habilita para dirigirse de cualquier manera a otra persona o instituciones", advirtió. "Se puede pensar diferente, pero también seguir manteniendo un vínculo saludable", señaló la docente según informó Télam.



Más adelante aclaró que es su costumbre personal expresarse "mucho en las redes": "no es la primera vez que lo hago, pero no pensé que iba a repercutir tanto", dijo aunque señaló que la idea de "retomar el tema (que desató la polémica) no me pasa solo a mí, sino a todos los docentes".



En cuanto a la clase prevista para hoy, tras la repercusión de su escrito que registraba casi 12.000 "vistos", dijo que tenía previsto decir a sus alumnos "la verdad de lo sucedido, pero sin adelantarme a los hechos. Ella (Bonafini) lo dijo en una declaración, pero las Madres no lo hicieron como organización".



Añadió que "las Madres deben manifestarse, desde su conducción y desde las filiales, y en base a eso iremos actualizando las novedades a los alumnos", aunque dejó en claro que no cuestionaba que Bonafini militara en un partido político, "pero tendrá que definir con su asociación si podrá seguir ahí".



La maestra expresó que estará "atenta" porque sus alumnos "van a preguntar", ya que en el discurso de la titular de Madres de Plaza de Mayo "se percibió mucho odio; discursos que son cada vez más violentos y antidemocráticos. Cada vez que se expresa se nota que con los años fue cambiando".





La carta completa.



Sra. Hebe de Bonafini, ud. me arruinó mi clase...¿Cómo le explico a mis niños el lunes 27/03 que lo que les dije jueves 23/03 no era verdad? Jueves les conté a mis alumnos de 5to grado que Madres/abuelas de Plaza de Mayo defiende y lucha por los Derechos Humanos sin saber que a las 2 horas ud. diría: "Las Madres no somos más un organismo de derechos humanos… Somos una organización política y nuestro partido es el kichnerismo, somos de Cristina a muerte " ¿Por qué mezcló con la política tan noble labor mundialmente reconocida por lo que han logrado y seguirán logrando? ¿Será que todas las señoras de su organización piensan como Ud? No lo creo, sinceramente NO lo creo, sin embargo ud. se expresa en nombre de todas...



Aaah, y a mis alumnos siempre les conté su parte buena. no les dije nunca que los llama de "hijos de re mil puta, forros, pelotudos, mierdas, zorros, y etc. etc." a quienes piensan distinto y que amenaza con volar la Casa de Gobierno con una bomba, tampoco les conté que no respeta a la justicia diciendo "metánse la declaración en el orto", menos que menos les dije que se sospecha que ha lucrado con la necesidad de la gente.¿Sabe por qué sra.? Porque quiero ver el vaso medio lleno, quiero valorar lo que sí es destacable de su labor, quiero creer que ud reacciona así porque nunca pudo cerrar su herida, no pudo perdonar lo que sufrió como madre en la época de la dictadura y como yo tambièn soy madre la comprendo; dejé pasar muchas cosas porque ud me da lástima. No soy docente recién recibida, hace casi 20 años que en mis clases de Ciencias Sociales les cuento a mis alumnos sobre su lucha, su garra y sus virtudes pero le confieso que cada vez me cuesta más hacerlo y creo que a partir de sus declaraciones de ayer me rindo, ya no podré defenderla más y menos al oir su frase de hoy en un acto de reivindicación de la democracia gritar a los 4 vientos "Basta de ser democrático para ser bueno, yo no soy buena, me cago en los buenos" .



Sé que a Ud no le llegará esta carta pero me hizo bien desahogarme un poco, porque ud no solo me arruinó mi clase , también me arruinó el día. Hoy me he levantado muy triste porque no es fácil como docente tratar de inculcar a los alumnos el ¡Nunca más! y la valoración y el respeto a la democracia con tanto malos ejemplos suyo y de su oscuro entorno que paradójicamente en nombre de la democracia atenta contra ella una y otra vez al decir públicamente hasta el hartazgo que este presidente no debe terminar su mandato...



Saludos desde Oberá- Misiones, Sra...

Atte:

Mariela Stumpfs.

-Docente-



p/d: Señora Hebe, no soy Macrista ni Cristinista, no participo ni milito en ningún partido político, soy simplemente una ciudadana decepcionada de sus insultantes palabras y sus oscuras acciones y Dios quiera que ni mi hijo ni mis alumnos sigan su ejemplo.