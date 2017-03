Aníbal Fernández admitió que los dólares de José López podrían ser de coimas

Aníbal Fernández admitió que los dólares de José López podría ser de coimas

"Auditen las obras públicas; si hay alguien que recibió, hay alguien que se la dio", reconoció el ex funcionario kirchnerista.

BUENOS AIRES.- El ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien ejerció su función durante el kirchnerismo, admitió hoy ante la Justicia Federal que los casi U$S 9 millones que el ex secretario de Obras Públicas, José López, quiso esconder en un convento podrían provenir de comias de los contratistas.

"Si es de la coima, auditen las obras públicas, porque si hay alguien que recibió una coima hay alguien que se la dio", manifestó Fernández a los periodistas en los tribunales federales de Comodoro Py al repetir, según afirmó, lo que había declarado como testigo ante el juez federal, Daniel Rafecas, y ante el fiscal federal, Federico Delgado.

Sin dar nombres ni señalar a nadie, Fernández incluso barajó la posibilidad de que se haya producido una "cartelización" entre los contratistas de obras públicas durante el kirchnerismo. "Se pusieron todos de acuerdo para que ganara el que ganó las licitaciones", expresó.

