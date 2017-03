El iPhone 7 ya tiene fecha de venta en Argentina: costaría el doble que en Estados Unidos

BUENOS AIRES.- Los modelos de smartphones iPhone 6s, 7 y 7 Plus estarán a la venta en Argentina a partir del 7 de abril y se podrán adquirir en las tiendas "Claro", según informó hoy esa firma de telefonía celular a través de un comunicado. Si bien no trascendió el precio, fuentes consultadas por el portal Infobae deslizaron que podría costar el doble que en Estados Unidos.



"Este desembarco implica también que los equipos iPhone que sean adquiridos en Claro, cuentan con garantía oficial y servicio técnico, así como financiamiento en cuotas con las principales tarjetas de crédito", señaló Fernando del Río, director Comercial de la compañía, en un comunicado.



De acuerdo al portal porteño, fuentes del mercado adelantaron que el iPhone 7 Plus de 256 GB (el modelo más caro) podría costar $ 30.000, es decir el doble de lo que vale en Estados Unidos, donde ese mismo aparato se consigue a 969 dólares, alrededor de $15.400 (tipo de cambio $15,90).



En Chile, por otra parte, un iPhone 7 Plus de 256 GB cuesta unos $ 20.000 argentinos, esto es casi $ 10.000 menos de lo que saldría en Argentina.



Parte de las diferencias de precios radica en que al valor del celular hay que sumarle una tasa del 18% que incluye seguro, flete y derecho de importación. A su vez, se le suma el IVA del 21% y otros impuestos internos de, al menos, 17 por ciento.