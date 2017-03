La foto hot de Noelia Marzol que Instagram censuró

De bikini rojo, sobre la arena, Noelia Marzol retrata sus vacaciones y las comparte en las redes sociales. La rubia demuestra que nada puede arruinarle su descanso, ni siquiera la censura que Instagram le aplicó a cuenta por "no cumplir con las normas".

La modelo llegó a la playa luego de terminar la temporada en Carlos Paz con "Los Corruptelli". La red social decidió levantar una imagen en la que Marzol aparecía de espalda y sin corpiño, una de las primeras fotos publicadas por la actriz.

Noelia Marzol. Foto tomada de Instagram.

Según informó el sitio infobae.com, luego de recibir la notificación, la ex bañera de Telefé, subió otra imagen y escribió: "si nosotras las mujeres no podemos subir a @instagram fotos de espalda sin bikini… los hombres no deberían atenerse a lo mismo?".

La respuesta de la modelo. Foto tomada de Instagram.