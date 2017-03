Kim Kardashian revela sus planes de un tercer hijo

LOA ÁNGELES, Estados Unidos.- La estrella televisiva Kim Kardashian anunció en un adelanto promocional de su reality "Keeping Up With the Kardashians" sus planes de volver a quedarse embarazada.



"Voy a intentar tener un bebé más", cuenta a sus familiares en el capítulo que se emitirá el próximo domingo. Sin embargo, la noticia no es del todo feliz debido a las dificultades de la esposa del rapero Keany West con los embarazos de su hija North y su hijo Saint. "Quiero que mis hijos tengan hermanos, pero los médicos dicen que creen que no es seguro para mí", añade la estrella de la televisión, según la agencia Dpa.

Kim y North. Foto tomada de Instagram.



Recientemente, el matrimonio sufrió un duro revés debido a la repentina muerte de Avery, hijo de un primo del rapero y que falleció con tan sólo un año mientras dormía en su cuna.

North, la primer hija de la modelo. Foto tomada de instagram.