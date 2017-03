Concepción: le gatilló a un adolescente varias veces pero las balas no salieron

Un joven irrumpió en la casa de un adolescente, a quien amenazó con un arma y le gatilló varias veces pero las balas no salieron. Sucedió ayer en el barrio 1º de Mayo 2 de la ciudad de Concepción, informaron fuentes policiales.



Por motivos que no están claros y de acuerdo a la denuncia de la víctima, el acusado, de 28 años, se presentó en el domicilio del chico y, sin mediar palabras, lo apuntó con un arma de fuego y gatilló en varias oportunidades, pero los disparos no salieron. Luego de esto, personal de la Patrulla Motorizada se llegó hasta el lugar y logró atrapar al causante, que también amenazó a los efectivos con el arma.



El acusado quedó detenido por orden de la Justicia por la causa homicidio en grado de tentativa y atentado y resistencia a la autoridad. Además dispuso el secuestro de una motocicleta Honda CG 125 cc de color negro en la que se movilizaba el atacante y el revólver calibre 38 utilizado en el ilícito, más 6 cartuchos que tenía en el tambor del arma y otros cuatro que el atacante guardaba en su bolsillo.