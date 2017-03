A través de Facebook, el Indio Solari agradeció el apoyo de sus amigos personales

El cantante Carlos "El Indio" Solari volvió a utilizar su página de Facebok, Virumancia, para agradecer el "apoyo a los amigos personales y a todos aquellos que han valorizado" su vida después del trágico show que dio en Olavarría el 11 de marzo, donde dos personas murieron y decenas resultaron heridas.



"Quiero con estas líneas, hacerles llegar mi profundo agradecimiento por su apoyo a los amigos personales y a todos aquellos que han valorizado mi vida con su respeto y cariño durante todos estos años", escribió el músico. Es la primera vez que el ex líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se dirige a sus seguidores firmando con su apodo, Indio, en lugar de hacerlo con el nombre de la cuenta que usa en la red social, Virumancia.



Solari no se comunicaba con su público desde el 12 de marzo, cuando escribió en esa cuenta que él y su equipo estaban "muy tristes y preocupados" por los dos muertos en el recital en el predio "La Colmena", que convocó a unas 300.000 personas. Ese mismo día había llamado a "no creer todo lo que se dice" y criticado a los medios de comunicación por supuestamente actuar "de forma irresponsable y mezquina" al "vender pescado podrido", recordó Télam.



Por otra parte, durante una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Olavarría se aprobó tratar, este lunes a las 20.30, un pedido de interpelación al intendente Ezequiel Galli para conocer la relación y los vínculos que asumió la Municipalidad con la productora encargada del espectáculo y dejar delimitadas sus responsabilidades en los hechos.

El mensaje del cantante a través de su página oficial. Captura de Facebook.