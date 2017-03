Salió a la luz un nuevo audio de Cristina Fernández: "Mauricio Macri es un mafioso sostenido por los medios"

Hoy se conoció un supuesto nuevo audio de las conversaciones telefónicas entre la ex presidenta Cristina Fernández y el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, en el que la mandataria dice, según las transcripciones, que el presidente Mauricio Macri es un "mafioso sostenido por los medios" y critica a numerosos referentes del peronismo.



Se trata de escuchas que autorizó el juez federal Ariel Lijo entre junio y septiembre de 2016 para investigar si el gobierno kirchenrista encubrió a Ibar Pérez Corradi (detenido en junio del año pasado y hoy procesado por tráfico de efedrina) cuando se encontraba prófugo en Paraguay, recordó Télam.



En esas escuchas, cuyas transcripciones fueron difundidas esta mañana por el sitio Infobae.com, la ex presidenta sostiene que "(Mauricio) Macri es un mafioso sostenido por los medios, nada más"; se refiere al presidente del PJ, José Luis Gioja como "un pelotudo" y dice que Sergio Massa "no tiene liderazgo político" ni carisma.



En materia económica, la ex presidenta considera que "el dólar debería estar a $ 20" para "equiparar los costos internos" y apunta a los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) al señalar que "ojalá se recontra refundan todos y terminemos trayendo azúcar de Cuba o de la China o de la concha del mono".