Silvina Luna fue internada nuevamente

BUENOS AIRES.- Silvina Luna, la modelo surgida de Gran Hermano, fue internada esta tarde en el hospital Italiano, de la Capital Federal.



"Nuevamente Silvina Luna está internada en el Italiano. En marzo del 2016 había sido internada por sus problemas renales. Llegó acompañada por 'El Polaco' (su pareja), que llegó camuflado. Tiene seguridad en la puerta de su cuarto del sector 36, en la planta baja del hospital", escribió el periodista Ángel de Brito a través de Twitter.



El año pasado, la rosarina había sido hospitalizada de urgencia por un cuadro de deshidritación, poco tiempo después de haber superado parcialmente los males que le había generado la operación con Aníbal Lotocki.



"Me hice cirugías innecesarias y me arrepiento", había confesado en octubre la ex hermanita y agregaba que pudo "superar las consecuencias que me trajo el metacrilato. Ahora estoy bien. Sigo con un tratamiento de mantenimiento, pero me siento mucho mejor".