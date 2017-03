Mariela Anchipi: "creo que voy a bailar con Hernán Piquín"

Mariela Anchipi, una de las primeras confirmadas para el Bailando 2017, ya conoce quién será su compañero en el certamen conducido por Marcelo Tinelli. "Creo que voy a bailar con Hernán Piquín", anticipó "La Chipi".



La esposa de Dady Brieva será una de las protagonistas del programa junto a Naiara Awada y Rocío Oliva. El año pasado fue couch y había sorprendido con su figura. En el programa radial "Agarrate Catalina", de La Once Diez, le preguntaron cuál es su secreto para mantenerse en forma y Mariela respondió: "entreno, hago dieta y me cuido todos los días. Ojo, estoy re a favor de las estéticas, pero esta es la verdad".



"Lo que pasa es que a la gente lo que le interesa comercialmente es otra cosa, entonces molesta que diga que es natural, pero es la verdad", dijo sobre su cuerpo y agregó: "yo me hice una estética solamente para la cicatriz de la cesárea de urgencia que me hicieron en la panza".



Para cerrar, Anchipi reveló otra de las fórmulas de su belleza. "Para mí el sexo es fundamental para todo", concluyó.