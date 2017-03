Hubo un muerto y 14 heridos en un tiroteo en un club nocturno de Estados Unidos

Una persona falleció y 14 resultaron heridas en un tiroteo registrado esta madrugada en un club nocturno de Cincinnati, informó hoy la policía de esa ciudad del centro este de Estados Unidos (EEUU). Además precisó que del ataque participaron dos tiradores.



"Quince víctimas recibieron disparos, una murió", confirmó la policía local en su cuenta de Twitter, en la que identificó el lugar del tiroteo como el club nocturno "Cameo".



Los heridos, entre los que hay algunos en estado crítico, han sido trasladados a varios hospitales de la ciudad, indicaron medios locales, según los cuales había cientos de personas en el local en el momento del tiroteo.



Al menos hay dos atacantes implicados en el tiroteo, cuya causa se desconoce por el momento, dijo la capitana de la policía local Kimberly Williams la prensa en el lugar de los hechos, según la cadena ABC News citada por la agencia de noticias EFE.



"No quiero hacer especulaciones sobre lo que pasó", explicó la oficial, al añadir que desconocía si el incidente tenía que ver con "una discusión o con problemas en el barrio", por lo que la policía estaba hablando con los padres de los jóvenes del vecindario.



Los autores del tiroteo, que ocurrió sobre las 1 de la madrugada hora local, huyeron corriendo del lugar, según varios medios.



"Tenemos varios testigos que estamos entrevistando y no hemos detenido a nadie", dijo el sargento de la policía local Eric Franz a ABC News.



Franz añadió que la policía cree que hay "varios atacantes" y que, aunque la causa no se conoce con certeza, no hay razones para pensar que se trate de un acto terrorista, según la CNN.



En su cuenta de Twitter, la Policía de Cincinnati añadió que "la unidad de homicidios y todos los recursos disponibles están siendo utilizados" para investigar el tiroteo. (Télam)