Día del Niño por Nacer: Zecca repudió la “profanación” del 8 de marzo

“El mensaje que se vio esta noche no puede ser otro que un sí muy rotundo a la vida”, sintetizó Monseñor Alfredo Horacio Zecca sobre la vereda de la Catedral, en rueda de prensa tras la celebración del Día del Niño por Nacer.



El prelado repudió la parodia de una virgen que abortaba, que una agrupación feminista había realizado en la marcha del Día de la Mujer (8 de marzo): “es una paradoja que en el momento en que se recupera la conciencia de los derechos humanos se quiera afectar el derecho a la vida. Esa profanación ha traicionado a la gente que marchó por la defensa de la mujer".



Además, Zecca sostuvo que "un pequeño grupo que no representa a nadie ha cometido un sacrilegio gravísimo". "Para esa gente no hay que guardar rencor ni violencia. Tienen que hacerse responsables de que así no se hace una convivencia democrática”, concluyó.