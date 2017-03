Ángela Torres dijo que el Bailando "es un lugar terrible"

La actriz y cantante Ángela Torres no tuvo un paso feliz por el Bailando y aseguró que no volvería al certamen conducido por Marcelo Tinelli porque "es un lugar terrible".

"Al Bailando no vuelvo más, era un aprendizaje pero no es mi lugar", comentó la artista en declaraciones publicadas por PrimiciasYa y agregó que "es un lugar terrible, estás a corazón abierto preparado para que te ataquen".

Para dejar en claro su postura, Torres sostuvo que no volvería al certamen: "el Bailando es una etapa que se cumplió, me fui en el momento en el que necesitaba irme".

Por otro lado, cuando le preguntaron sobre las diferencias que existieron con Lali Espósito, Ángela evitó la polémica. "Le deseo todo lo que la haga feliz, es un tema pasado ya aclarado", concluyó.

