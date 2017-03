Carlotto: "en la plaza se pronunció un país, no un partido político"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo afirmó que la marcha hubo "política de derechos humanos, no partidaria".

BUENOS AIRES.- La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aclaró hoy que el acto de ayer realizado en la Plaza de Mayo en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia fue una expresión donde "se pronunció un país, no un partido político" al ser consultada sobre si existió fanatismo o política partidaria.

La pregunta, formulada en el marco de un reportaje brindado a Radio Mitre, se produjo luego de que La Nación + publicó que -según versiones- "La Casa Rosada dice que fue un acto opositor para los "fanáticos".

BUENOS AIRES.- La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aclaró hoy que el acto de ayer realizado en la Plaza de Mayo en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia fue una expresión donde "se pronunció un país, no un partido político" al ser consultada sobre si existió fanatismo o política partidaria.

La pregunta, formulada durante una entrevista radial, se produjo luego de que el diario "La Nación" publicara que., según versiones, "la Casa Rosada dijo que fue un acto opositor para los fanáticos".

"Macri no puede decir eso. Si lo dijo está equivocado. Ayer estaba el pueblo (en la Plaza de Mayo); había mamás con chiquitos; fue el país, no fue un partido político el que se expresó. Nosotros no tenemos un partido político; somos libres de opinar y no tenemos obligaciones con nadie", insistió la directiva de la entidad.