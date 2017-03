Microdepartamentos: las novedades del mercado inmobiliario argentino

Departamentos que rondan los 20 metros cuadrados, denominados "microdepartamentos", son la última novedad incorporada al mercado inmobiliario argentino y están destinados a un público joven, al que se le dificulta el acceso a una vivienda tradicional, o a inversores que toman posiciones en ladrillos para destinar los inmuebles para renta.



"Ya están a la venta y en su gran mayoría vendidos. Con un precio que parte de los $ 800.000, el producto está pensado para un público joven al que se le dificulta el acceso a una vivienda tradicional o para inversores que lo rentarán a jóvenes estudiantes o trabajadores que buscan cercanía a sus actividades" explicó a Télam Pablo Brodsky, operador del mercado, desarrollador de este tipo de inmuebles.



"El atractivo de estas unidades es que por menor costo de inversión al de una unidad tradicional a estrenar, el precio del alquiler es similar al de una unidad de 35 metros cuadrados, mejorando así la rentabilidad de su inversión", explicó el operador. "La teoría es menos metros pero mejores metros. Las unidades parten de los 18 hasta los 30 metros cuadrados. Sus valores comienzan desde los $ 800.000, equivalentes a unos u$s 50.000", continuó Brodsky quien trajo la idea de Canadá donde conoció las unidades y patentó el concepto de microdepartamento como marca propia.



Los primeros proyectos, unos 10 edificios distribuidos entre Capital Federal, el conurbano bonarense y en Neuquén Capital, comenzarán a ser entregados a fin de año y ya existen cinco proyectos más en cartera que serán financiados con un fondo de inversión cerrado vinculado al blanqueo, con el que obtuvieron un founding de u$s 10 millones.



El metro cuadrado parte de los u$s 2.200 en Liniers y llega a los u$s 2.500 en Saavedra y en una franja intermedia se ubicaron los valores de las unidades vendidas en Monserrat. Brodsky reconoce que el valor del metro cuadrado excede al del departamento tradicional, pero justifica la diferencia en que está amueblado, el diseño y los servicios.



Los precios están levemente por debajo del relevamiento del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Argentina de la Empresa que señaló que el metro cuadrado de una vivienda a estrenar en Ciudad de Buenos Aires, se ubicó en u$s 2.715 dólares en diciembre, mientras que para los usados se ubicó en u$s 2.237.



Una idea similar, que apunta también al público estudiantil, es el desarrollo de residencias en los campus universitarios donde se destaca el caso de la Universidad Austral en Pilar que cuenta con habitaciones, residencias y departamentos.