Caso Odebrecht: Estados Unidos pone al FBI a disposición de Argentina para ayudar en la investigación

Estados Unidos, por medio de su departamento de Justicia, propuso que fiscales argentinos pidan ayuda al Buró Federal de Investigaciones (FBI) en sus pesquisas acerca de los sobornos pagados en el país por la constructora brasileña Odebrecht, informó hoy la prensa.



"A raíz del ofrecimiento, el Ministerio Público Fiscal solicitará formalmente la colaboración" del FBI, publicó hoy el periódico "Perfil", que citó a fuentes judiciales. La posibilidad de recibir asistencia del organismo de seguridad estadounidense en las investigaciones argentinas "surgió hace dos semanas, durante un encuentro entre el fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), y el fiscal John Beasley, de la División Penal del Departamento de Justicia" estadounidense, agregó "Perfil".



La Justicia de Estados Unidos, luego de llegar a un acuerdo con la empresa brasileña, difundió en diciembre pasado que Odebrecht pagó en Argentina sobornos por U$S 35 millones entre 2008 y 2014. La investigación realizada en Estados Unidos permitiría a la Justicia argentina conocer los nombres de las personas que pagaron y recibieron los sobornos, comunicó la agencia Dpa.



El 6 de marzo pasado el diario "La Nación" publicó que Odebrecht, involucrada a nivel continental en diferentes investigaciones judiciales, ofreció al Gobierno argentino revelar información acerca de pagos de sobornos a cambio de una reducción en las sanciones que podrían aplicarle. En Argentina, la Justicia investiga al director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, ante la sospecha de que recibió sobornos de un intermediario de Odebrecht.



En febrero último, el diario brasileño "O Estadao do Sao Paulo" publicó que una empresa propiedad de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, "estuvo involucrada en el pago de coimas (sobornos)" por una obra ferroviaria impulsada durante el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).