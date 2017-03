Maluma negó tener un video hot con Ricky Martin: "este tema me da risa"

Luego de que grabaran el video "Vente Pa' Ca", comenzaron los rumores de un supuesto romance entre los protagonistas de uno de los hit del año pasado. Finalmente, después de meses de silencio, Maluma aclaró que no es homosexual y que con Ricky Martin solo tienen una amistad.







En los últimos días se habló hasta de un supuesto video íntimo que los cantantes no querían que salga a la luz. Para terminar con todo tipo de versiones, el colombiano habló ante la prensa: "este tema me da risa. Simplemente eran ganas de la prensa amarillista de hacer noticia de algo que era mentira".



"No soy gay, aunque me siento muy agradecido con esta comunidad y el cariño es cariño siempre", añadió Maluma para que no queden dudas sobre su sexualidad.