Dalbón sobre el juicio por el dólar futuro: "todo lo que hace Bonadio carece de seriedad"

Uno de los abogados de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, dijo hoy que "todo lo que hace" el juez federal Claudio Bonadío "carece de seriedad", al referirse a la causa por el dólar futuro, por la cual la ex mandataria fue enviada ayer a juicio oral y público. Además expresó su convicción de que la ex mandataria "va a salir absuelta y quedará todo demostrado".



"Todo lo que hace Bonadío carece de seriedad. El tema del dólar futuro ya arranca todo mal. El precio del dólar futuro lo puso el gobierno de Mauricio Macri; el que devaluó fue Macri. Si alguien se benefició con esto, no fue ninguna persona del kirchnerismo", dijo el letrado en declaraciones a radio Delta, comunicó Télam.



La hipótesis de la denuncia supone que la ex presidenta y varios de sus funcionarios serían responsables de vender dólares a futuro a un precio menor que el mercado y provocar un perjuicio económico al Estado por $ 54 mil millones. La operatoria implicaba la realización de contratos de compra y venta de divisas en una fecha futura, pactando en el presente el precio, la cantidad y la fecha de vencimiento.



Ayer, la ex presidenta fue enviada a juicio oral y público junto al ex ministro de Economía Axel Kicillof y al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, en la causa donde están procesados por "administración fraudulenta" a raíz de la venta de dólar futuro al final de su gobierno, en una decisión adoptada por Bonadio quien dio por cerrada la investigación, envió la causa a sorteo y quedó designado para el juicio el Tribunal Oral Federal 1.



Para Dalbón, será un juicio "que va a sacar a Cristina de donde todos la están cuestionando", ya que "va a salir absuelta y quedará todo demostrado" en el desarrollo del proceso. En este sentido, interpretó el abogado que, con tal decisión, el juez Bonadio "firmó su salida de la Justicia, porque es una causa que armó copiando el texto del Rincón del Vago", en alusión a una web que recopila monografías escolares.



Con este argumento, afirmó que, en el juicio oral, "lo que se va a decidir es la suerte de Bonadio: si va preso o si queda en libertad". En ese marco, Dalbón insistió que durante el juicio oral "se va a probar la persecución mediática y política" contra la ex mandataria y dijo que el magistrado "le está haciendo la plataforma política" a Fernández de Kirchner.



"Yo ya le dije a Cristina que la absolución en este juicio va a ser su acto de cierre de campaña", sostuvo el abogado.