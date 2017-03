"Argentina hace rato que juega mal, pero el resultado de anoche fue bueno", indicó el ex futbolista Bertoni

Daniel Bertoni, ex futbolista de Independiente y del seleccionado de la Argentina, con el que fue campeón mundial en 1978, indicó hoy que el equipo que conduce Edgardo "Patón" Bauza "hace rato que juega mal", aunque destacó también que la victoria de anoche sobre Chile por 1-0 fue un resultado "bueno" en una Eliminatoria muy difícil.



"El resultado fue bueno y creo que cuando Bauza dijo que se jugó 10 puntos se refería a eso, ahí coincido con él, pero Argentina hace rato que viene jugando mal, en una eliminatoria que se puso muy difícil", expresó Bertoni, nacido en Bahía Blanca hace 62 años, en diálogo con Sportia, el programa que se emite por la señal de cable TyC Sports.



El ex futbolista de Quilmes, Independiente, Sevilla, Fiorentina, Nápoli y Udinese, campeón del mundo en la Copa de Argentina 1978, se mostró crítico con el juego del equipo 'albiceleste' en el ajustado triunfo sobre los chilenos de anoche en a cancha de River por la fecha 13 de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, y también cuestionó el estado del campo de juego del 'Monumental'.



"Lo principal es que se ganó, pero de la manera que juega Argentina terminamos siempre esperando que (Lionel) Messi haga una jugada distinta, con eso solo no siempre va a alcanzar. También es necesario un campo de juego mejor, con la velocidad que se juega al fútbol en la actualidad es algo que influye mucho", añadió el ex futbolista, según indicó Télam.



Bertoni destacó que a su juicio no hubo penal de José Pedro Fuenzalida a Angel Di María en la jugada que cobró el árbitro brasileño Sandro Ricci y que le permitió a Messi anotar el gol que luego decretó la victoria de la Argentina, que ahora quedó tercera en la tabla de posiciones con 22 puntos, uno por debajo de Uruguay (23) y a ocho de Brasil (30), que podría lograr la clasificación al Mundial el martes próximo si gana y además se dan otros resultados.



"No fue penal, pero el árbitro no lo advirtió y es por cómo se dio la jugada es una falta cobrable. Argentina quedó bien posicionada y creo que si en Bolivia ganamos los tres puntos estamos casi con un pie en el Mundial", añadió Bertoni, en alusión el compromiso del martes próximo en La Paz.



El ex delantero, mundialista también en España 1982, elogió a Brasil, el líder de las Eliminatorias Sudamericanas que acumuló siete victorias consecutivas y se floreó anoche en Montevideo frente a Uruguay, al que goleó 4-1, aunque también dijo que en una Copa del Mundo todo es distinto. "Brasil está muy bien, pero en un Mundial es todo distinto, ya que tenés que estar al ciento por ciento durante un par de semanas y todo lo previo no influye tanto", concluyó Bertoni.