Un equipo periodístico de LA GACETA fue asaltado en Mate de Luna al 2.500

A plena luz del día y con la cara descubierta, un "motochorro" asaltó a punta de pistola a un equipo periodístico de LA GACETA mientras realizada una cobertura a las 11 en avenida Mate de Luna al 2.500, altura Pueyrredon. La denuncia fue radicada en la comisaría tercera de la Policía.



El móvil de este diario se detuvo a tomar unas fotografías sobre la avenida Mate de Luna. Mientras el reportero gráfico tomaba unas imágenes, registró al ladrón cuando giraba de manera indebida en una moto sin patente. Instantes después encañonó al chofer con una pistola 9 milímetros y le quitó el teléfono celular y las llaves del auto, las cuales fueron halladas a 250 metros del lugar.



"Se paró a la par mía, remontó la pistola, me apuntó en el pecho y me pidió el celular y la billetera. Le dije que no tenía billetera, entonces me pidió las llaves del auto para que no lo siguiera", relató el conductor.