La historia de los protagonistas de la foto que emocionó a los hinchas de Atlético

El amor por Atlético de dos pequeños quedó registrado en una foto que se viralizó en las redes sociales, tras el empate ante Aldosivi en el estadio Monumental José Fierro. "¿Quiénes son esos 'decanitos'?".



La imagen fue capturada por Moisés Vallante, de Periodistas Unidos por el Club Atlético Tucumán (Pucat), quien tuvo la gentileza de acercar la historia de Dieguito (8) y Nicolás (6), unos fanáticos que desde hace unos años no se pierden un partido en 25 de Mayo y Chile.





El más grande de los nenes sufre mielomeningocele desde que nació, por lo que debe usar muletas. Sin embargo, esto no le impide ponerse la camiseta, tomar a su hermanito de la mano e ir a alentar a Atlético. "Van a todos los partidos desde hace cuatro campeonatos, cuando convencí a su madre que no era peligroso llevarlos a la cancha", le contó a LA GACETA su padre, Diego Palacio.



"Esta pasión la heredaron de mí, que voy a Monumental desde que mi abuelo me llevó. Ellos ven el partido, es sorprendente, no juegan. Comentan sobre el partido y saben todo de los jugadores. La tiene re clara. Hasta a los futbolistas de los rivales lo conocen", añadió.





A pocos metros de la casa de los Palacio vive Cristian Menéndez, quien rápidamente se hizo amigo de Dieguito y Nico. Hace un tiempo, el "Polaco" prometió ir a visitarlos en un día libre, algo que enloqueció a los pequeños. Pero mucho mayor fue la sorpresa cuando el delantero llegó con un grupo de jugadores que compartieron una charla con los niño: "estaban como locos, tienen la camiseta autografiada por todo el plantel en su habitación", comentó su papá.



"Viajaron a Salta por Copa Argentina y no podían creer lo que estaban viviendo. Hace 10 días se enojaron conmigo porque viajé a Uruguay (al partido en el que Atlético jugó por Copa Libertadores ante Peñarol) y no los llevé. Todavía les dura la bronca. Estos son venenos", agrega Diego entre risas.





Con sol o con lluvia, Dieguito y Nico dicen presentes en las plateas del sector 1, el lugar que exigió su madre durante las negociaciones para que puedan ir a la cancha. Desde ahí vieron al equipo de Juan Azconzábal consagrarse campeón y a los de Pablo Lavallén consolidarse en la Libertadores, y prometen que seguirán estando para emocionarse con el club de sus amores.