"Es hora que nos digan qué pasó y se abran los archivos", reclamó Nora Cortiñas

BUENOS AIRES.- La titular de la organización Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, Nora Cortiñas, reclamó hoy al Gobierno que se abran los archivos de la última dictadura militar para saber qué pasó con todos los detenidos-desaparecidos, al cumplirse 41 años del golpe cívico-militar de 1976.



"Nunca pude saber por dónde había pasado Gustavo (su hijo desaparecido), por dónde lo habían llevado. Un silencio total. Por eso decimos basta de silencio, es hora de que nos digan qué pasó con todos y cada uno, que se abran los archivos y que sepamos todas las familias de qué manera han terminado nuestros hijos", expresó.



"La lucha sigue intacta, con la voluntad de seguir adelante para tener toda la verdad, la justicia y la memoria para no olvidar, no perdonar", agregó, según consignó DyN.



Además, calificó de lamentable los dichos de Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, quien tildó de traidora a Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, por haber firmado un convenio con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.



"Por más que haya un cansancio, un agotamiento, desilusiones, eso no lo queremos vivir en esta lucha que llevamos con una pérdida tan grande como es la de un hijo. No es concebible y duele", agregó.



En ese marco, recordó que dentro de las distintas organizaciones de Derechos Humanos hubo y hay diferencias pero advirtió: "tiene que haber un respeto y seguir adelante hasta lograr lo que queremos, que es la verdadera justicia y tener conciencia que una dictadura es lo más grave que puede pasar en un país".