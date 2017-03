Con una canción, John Mayer confesó que extraña a Katy Perry

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Han pasado tres años desde que el cantante John Mayer se separó de Katy Perry, pero él la sigue extrañando, según la balada "Still Feel Like Your Man" (Sigo sintiéndome como tu hombre), que le dedica en su nuevo disco.



En esta canción habla del amor por su ex pareja, según reveló en una entrevista con "The New York Times" que se publicará el 26 de marzo y de la que el diario estadounidense ha avanzado un extracto en su edición online, comunicó la agencia Dpa. "¿En quién iba a pensar si no?", dijo Mayer refiriéndose a Perry."Es una muestra del hecho de que en los últimos cinco, seis años, no he salido con muchas personas. Ha sido mi única relación", dijo el intérprete de 39 años.





Los dos músicos mantuvieron una turbulenta relación unos años y le pusieron fin definitivamente en 2014. "Hubo momentos en los que lloré y pensé: 'Aquí no se trata de una relación intermitente. Es algo más profundo'", dijo el cantante, quien reveló que en algún momento recurrió a alguna app de citas. "Pero hay mucha palabrería. Son pocas las personas que realmente aciertan".



El nuevo álbum del cantante y guitarrista de "Your Body Is A Wonderland" se publica el 14 de abril y lleva por título "The Search for Everything".