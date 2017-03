Maradona: "si Tinelli no se va de la Comisión de Selecciones de AFA renuncio a la FIFA"

BUENOS AIRES.- Diego Maradona amenazó con "renunciar" al cargo de Embajador Global de la FIFA. "Si a Marcelo Tinelli no lo sacan mañana mismo de la presidencia de la Comisión de Selecciones de AFA, renuncio", disparó el 10.

Una semana atrás, cuando Tinelli pasó por el predio de Ezeiza a charlar con Edgardo Bauza ya Maradona disparó contra él. "El cholulaje y las ganas de estar cerca de los jugadores que tiene este personaje hacen que deje tirados a sus aliados", dijo Diego. Sin embargo el pasado lunes la mitad del Comité de Regularización (el vicepresidente Javier Medín y el tesorero Pablo Toviggino) firmaron una nota avalando la incorporación de Tinelli a la conducción de la Comisión de Selecciones en lugar del vicepresidente de San Martín de San Juan, Jorge Miadosqui.

Claro que los dos firmantes lo hicieron a instancias del futuro presidente de AFA, Claudio Tapia, quien así cumplió con un pacto político de cara a la futura convivencia entre la casa madre del fútbol argentino y la futura Súperliga, que también puede ser tutelada por Tinelli.

En cambio el propio presidente de la Comisión Regularizadora, Armando Pérez, y la secretaria Carolina Cristinziano se negaron a hacerlo, porque saben que dentro de una semana estarán dejando sus cargos. "Llamé a (Gianni, el presidente de FIFA) Infantino y le dije que renunciaba, porque no entiendo la designación de Tinelli, quien fracasó en todo lo que expuso hasta ahora. Si esto sigue mañana, ya presenté la renuncia. Por ahí le doy hasta pasado mañana, después de que se juegue Argentina-Chile, pero no creo, porque quiero que se vaya antes del partido", anunció Diego a la prensa desde Dubai.

Maradona está molesto con Tinelli desde hace un buen tiempo por razones extrafutbolísticas que vienen de la época en que Tinelli llevó a su programa de televisión a su ex pareja Verónica Ojeda y a su hijo italiano Diego Junior, con quien se reconcilió, para el gran público, después de 30 años, justamente en una emisión de Bailando por un Sueño.

"Por estatuto un dirigente que no es del Comité Ejecutivo no puede ocupar ese cargo. Tapia y Daniel Angelici no querían que asumiera y por eso se apuraron y lo nombraron desde el Comité de Regularización a través de Medín y Toviggino, pero sin el acuerdo de Pérez y Cristinziano", alertó Diego. "Por eso, que a una semana de las elecciones en la AFA una Comisión Regularizadora designada por la FIFA lo nombre de apuro no corresponde, ya que la finalidad para la que fue creada era para controlar la elección y no designar a nadie. No tiene facultades para eso y las leyes de la FIFA son claras al respecto", remarcó.

Los jugadores del seleccionado argentino, encabezados por Lionel Messi y Javier Mascherano, capitán y subcapitán, apoyan a Tinelli tanto como Bauza, y eso hace que a la hora de inclinarse la balanza hacia uno u otro lado, está más cerca la renuncia de Maradona a la FIFA que la discontinuidad del también vicepresidente sanlorencista en su nuevo cargo. (Télam-Especial)