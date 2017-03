Pablo Yedlin: "Manzur está llevando adelante a la provincia sin recursos nacionales"

El secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, cuestionó a la gestión del presidente Mauricio Macri y aseguró que "el gobernador Juan Manzur está llevando adelante una provincia sin recursos nacionales".



En declaraciones a Radio Contacto, Yedlin indicó que "no se firmó un solo proyecto de obra pública aunque sí se lo hizo con algunos municipios, que en general son del mismo signo político". "El peronismo ganó las elecciones ampliamente en Tucumán, por ese motivo hoy no tenemos los recursos que sí se les envían a Salta, Jujuy o Buenos Aires", añadió.



"Algunos funcionarios nacionales que son tucumanos podrían ayudar más a la provincia. Desde nuestro espacio venimos apoyando cada una de las medidas que nos pidieron, eso no significa que cambiamos nuestra doctrina política", agregó.



Además, el funcionario sostuvo que "están llegando menos vacunas, menos remedios, menos leche. Estamos preocupados con los trasplantados que no tienen medicamentos desde hace tres meses. En Tucumán son 300 personas. El Centro Único de Coordinador de Ablación e Implante de Tucumán (CUCAITUC) está haciendo malabares para sostener esta situación".



“creo que no hay mala intención de parte de Jorge Lemus (ministro de Salud de la Nación), pero si me parece que hay una gran incapacidad de gestión, una necesidad del gobierno nacional de mostrar menos gasto fiscal y están cortando donde no debieran", concluyó.