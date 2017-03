Hebe de Bonafini calificó de "traidora" a Estela de Carlotto por reunirse con Vidal

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, dejó claras sus diferencias con Estela de Carlotto al asegurar que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo cometió una "traición" por haberse reunido esta semana con la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a quien también había criticado con anterioridad.

"Quiero hablar un poco de traiciones y entregas. Estela de Carlotto firmó un convenio con Vidal, una asesina, una mujer que está matando de hambre a un montón de gente, que lleva comida podrida a los chicos a los comedores, no sé qué cabeza tienen para negociar con ella", disparó Bonafini durante la habitual marcha de los jueves, destaca Infobae.

Acto seguido, la jefa de Madres de Plaza de Mayo remarcó: "para nosotros el gobierno completo es nuestro enemigo, no hay ninguno que se salve". Luego, redobló las críticas a Carlotto. "No nos parecemos, no queremos que nos digan 'abuelas', somos madres, madres de todos, de ustedes también".

Y continuó: "cada vez es más firme la diferencia. La diferencia es política, no es una diferencia de si una es más mala o más buena, o una peinada y la otra despeinada. No, la diferencia es profundamente política".

"Las Madres no somos más un organismo de derechos humanos, porque hay muchos vendidos. Somos una organización política, ahora sí con un partido, porque nuestro partido es el kirchnerismo", concluyó Bonafini.