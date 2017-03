Brasil goleó a Uruguay y es más puntero que nunca

URUGUAY.- El seleccionado brasileño amplió la diferencia que lo separa del escolta, Uruguay, al golearlo por 4-1 en Montevideo.

Edinson Cavani puso en ventaja a Uruguay a los ocho minutos de juego, de penal, pero Brasil lo dio vuelta con tres tantos de Paulinho y un golazo de Neymar.

De esta manera, Brasil hilvanó su séptimo triunfo consecutivo y encabeza la tabla de posiciones con 30 puntos, mientras que su perseguidor más cercano totaliza 23. El equipo de Tite venía de imponerse a Perú por 2-0 en Lima, en tanto los dirigidos por Washington Tabárez estaban en búsqueda de la recuperación tras la caída sufrida ante Chile por 3-1 en Santiago.

En la próxima fecha, Brasil recibirá a Paraguay y Uruguay visitará a Perú.

Palpitando 2018: acertá los resultados y ganate un LED 40"





Cavani scores ! 1-0 up vs Brazil !! pic.twitter.com/ZgK3N1jq2v

WHAT A GOAL !! Brazil are level with a stunning goal !! 1-1 pic.twitter.com/8nNFiWlxRo