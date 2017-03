Estaciones de servicio evalúan cobrar un plus por cada litro de nafta

Las estaciones de servicio evalúan aplicar un plus por litro de nafta vendido. Así lo reconoció el secretario de la Confederación de Entidades de Hidrocarburos y Afines (Cecha), Oscar Díaz, quien explicó que el sector analiza esta medida como una alternativa ante el incremento de los costos.



Se trata del conocido “servicio de playa” que fue aplicado hace una década para afrontar la crisis financiera. En esta oportunidad, la iniciativa ha sido planteada en el último encuentro entre los representantes de las cámaras socias de distintas provincias.



Según una publicación del sitio web especializado “Surtidores”, Díaz reconoció que en esa reunión muchos sugirieron volver a implementar esa compensación debido a la falta de respuestas de las compañías petroleras al reclamo de un margen de ganancia más amplio.



“Hay gran preocupación por el incesante aumento de costos”, explicó el directivo. “Nuestra rentabilidad está al límite y encima ahora debemos enfrentar la negociación paritaria”, subrayó.



El vicepresidente de la Cámara de Comerciantes de Derivados del Petróleo, Gas y Afines (Capega), Sebastián Vargiu, expresó que la aplicación del plus "está en estudio en el ámbito nacional". “Todavía no hay decisión tomada al respecto, ya que el cobro no sería fácil de aplicación en todas las estaciones de servicio”, dijo.



“El problema es que los combustibles aumentaron 25% en los últimos 12 meses; mientras que los cotos, más de un 40%, sobre todo, por el impacto de la mano de obra que representa más del 50% del total. Ahora, el agravante es que en abril entramos en paritarias y afrontamos los incrementos de energía eléctrica. Nuestra rentabilidad se ve sensiblemente afectada, por lo cual se estudia esta medida, entre otras más”, dijo el empresario tucumano.