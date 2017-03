Grandes éxitos de Coldplay sonarán esta noche en la provincia

Esta noche, The Scientists se presentarán una vez más en la provincia. La banda tributo a Coldplay brindará una función a las 21 y otra a las 23. Los grandes éxitos, la buena onda y el espectacular show que caracteriza al grupo liderado por Chris Martin, reencarnará hoy de la mano del trío tucumano.



Hace años que Matías Ignacio Godoy, Javier González Mena y Nicolás Martínez Delaporte, dedican su talento para traer un pedacito de Coldplay a la provincia. Los chicos definen su espectáculo como “Live Show” (en vivo, en español), ya que no solo la música es lo importante si no también el concepto audiovisual.



“Estamos en cada detalle para brindar al público lo mejor posible. Somos fanáticos de ellos y amamos lo que hacemos. Queremos que sea una gran experiencia, ese es nuestro slogan”, explicó Martínez Delaporte.



El nombre de la banda corresponde a uno de los últimos temas de Coldplay. El evento se llevará a cabo en el teatro del hotel ubicado en el predio del ex abasto (Miguel Lillo 365). Las entradas podrán conseguirse en la puerta del lugar.