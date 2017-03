El guardaespaldas de Hitler reveló cómo vio el cadáver del dictador alemán

La obra "El Último Testigo de Hitler", que fue recientemente publicada en Inglaterra, relata los últimos instantes del líder de la Alemania nazi, Adolf Hitler. El autor del libro, Rochus Misch, fue guardaespaldas del dictador y en las páginas de la publicación contó cómo vio el cadáver de Hitler y de su esposa, Eva Braun.



Misch murió en 2013, pero la obra se publicó este año. En su relato, el guardaespaldas contó que, cuando el alto mando militar le informó a Hitler que los soviéticos habían rodeado la capital alemana, el dictador reunió a su círculo más cercano en una sala del búnker de Berlín y pidió que nadie los interrumpiera. Pocos minutos después, la puerta de la sala se abrió y Misch alcanzó a ver los cuerpos sin vida del líder nazi y de su esposa, según publicó el portal Infobae.com.



"Mi mirada cayó primero sobre Eva. Estaba sentada con las piernas estiradas, la cabeza inclinada hacia Hitler. Sus zapatos estaban debajo del sofá. Junto a ella, Hitler muerto. Sus ojos estaban abiertos y mirando; su cabeza se había inclinado levemente hacia adelante", remomoró el autor.



En 2009, Misch dio una entrevista en la cual se había pronunciado como fiel seguidor de Hitler, aunque condenó los crímenes cometidos por el régimen nazi. "Permanecí como fiel servidor de mi jefe en el búnker", había manifestado Misch, quien no abandonó el lugar hasta que Josef Goebbels, ministro de Propaganda nazi, le ordenó que podía partir. "Está claro que pasaron cosas terribles. No hay excusa posible. Hubo campos de concentración. Eso no se puede negar", había expresado el guardaespaldas.