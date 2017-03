Cómo gestionar los préstamos a través de la tarjeta Argenta

Los préstamos para los jubilados y pensionados a través de la tarjeta Argentina alcanzaron los $ 3.880 millones, según los últimos datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).



El organismo informó que fueron otorgados un poco más de 180.800 créditos y la mayoría prefirió la devolución en 40 cuotas (84,14%), seguido por los que la eligieron en 24 (12,85%) y en 12 pagos (3,02%).



“El préstamo promedio ronda los $ 21.000, que se deposita directamente en la Cuenta Sueldo de la Seguridad Social del titular, quien puede extraer hasta el 100% del efectivo (sin límite en la cantidad de extracciones) o realizar compras con la tarjeta de débito en cualquier comercio”, dijo la entidad en un comunicado.



El préstamo aumentó de $ 30.000 a $ 40.000, teniendo en cuenta que la relación cuota-ingreso no puede superar el 30% de los ingresos netos mensuales (antes era del 20%). Por otra parte, se redujeron el Costo Financiero Total (CFT) hasta el 31,64% -para los préstamos de hasta 40 cuotas- y los gastos administrativos a un 1%.



“Los cambios que realizamos en Argenta fueron muy positivos y generaron una gran demanda de los jubilados de todo el país, superando los 180.000 créditos solicitados. De esta manera, la Anses está cerca y escucha, porque este era un pedido que nos hacían los jubilados en todas las visitas que hacíamos a los centros. Ahora solicitar un préstamo Argenta es más barato, más simple y le da al jubilado la libertad de disponer libremente del dinero”, dijo Director Ejecutivo, Emilio Basavilbaso.



Cómo se pide el préstamo



- El titular de derecho debe solicitar un turno previo a través del sitio web www.argenta.anses.gob.ar opción “Quiero mi préstamo”, o bien, desde la línea gratuita 130.



- El día del turno los jubilados o apoderados deberán:



• Presentarse con el Documento de Identidad en la oficina de la Anses asignada.



• Elegir el monto del préstamo y la cantidad de cuotas, siempre que tenga cupo disponible y que la relación cuota/ingreso no supere el 30% de los ingresos netos mensuales.



• Firmar la solicitud del préstamo.



- El dinero será acreditado en la Cuenta Sueldo de la Seguridad Social, es decir, en la cuenta donde cobra habitualmente el haber previsional, en un plazo no mayor a los cuatro días hábiles desde la aprobación del préstamo.