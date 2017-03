Ruggeri calentó la previa ante Chile: "ganaron dos copitas, no se agranden"

BUENOS AIRES.- Oscar Ruggeri calentó la previa entre Argentina y Chile, por una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas (desde las 20.30, por Canal 10 y TyC Sports). El ex defensor de la Selección se cruzó al aire con un periodista trasandino y le quitó mérito a la "Roja", que obtuvo las últimas dos Copa América. "Ganaron dos copitas, no se agranden", disparó.



"Si ganamos los metemos en un quilombo, se van a meter abajo y después los van a putear", señaló al programa "No Todo Pasa" de TyC Sports, en diálogo con un periodista chileno, con un tono de clásica discusión futbolera.



Además, para ponerle más picante, lanzó: "esto de que somos hermanos chilenos y argentinos, las bolas. Nosotros los argentinos no somos hermanos de nadie, somos argentinos y los demás que se arreglen. Ustedes no nos quieren y nosotros no los queremos".



Lejos de calmarse, el "Cabezón fue más allá y continuó: "no los tenemos tanto en cuenta. Nuestra batalla es con Brasil", sostuvo.



A pesar de los logros internacionales obtenidos, Ruggeri manifestó que es imposible que Chile gane un Mundial. "¿Sabes lo lejos que están ustedes de tocar esa copa? Nosotros tenemos dos, pero Chile está tan lejos y creo que en esta vida no lo voy a ver".





