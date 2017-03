Qué es el "dólar futuro" y de qué está acusada la ex presidenta

En la causa de "dólar futuro", que el juez federal Claudio Bonadio elevó a juicio oral y público, la ex presidenta Cristina Fernández está acusada vender la divisa norteamericana, mediante la intervención del Banco Central, a un precio menor al del mercado de cambios. Según la imputación, esta operatorio le generó a las arcas del Estado un perjuicio económico por un valor de $ 54.000 millones. A continuación, cinco claves para entender el caso:



-¿Cómo funciona el mercado de "dólar futuro"?

Se opera mediante contratos de compra o venta de monedas, de materias primas o de cualquier producto, en una fecha futura pero con un precio pactado en el presente. En el país, este tipo de transacciones se concretan en el Mercado a Término de Rosario (Rofex) y en el Mercado Abierto Electrónico (MAE). Allí, las partes acuerdan un precio para el dólar que se pagará en una fecha futura.



-¿Las operaciones se pagan con billetes de dólar?

No. Una parte se compromete a vender al valor pactado y el otro a comprar. Sin embargo, no se intercambian dólares, sino que se compensan las diferencias entre el precio pactado y el valor de la divisa norteamericana a la fecha de vencimiento del contrato. Las operaciones se pagan en pesos.



-¿Quiénes intervienen en el mercado de futuros?

Hay dos tipo de inversores: los hedger, que buscan reducir la incertidumbre, y los especuladores que intentan anticiparse a los cambios de precio, según explicó el especialista en finanzas, Leandro Fisanotti, que citó La Nación.



-¿Cuánto dinero perdió el Estado?

Según la acusación de Bonadio, el Gobierno de Cristina intentó sostener un valor ficticio de la divisa norteamericana. Para ello, autorizó las transacciones de "dólar futuro". Los contratos de esta operatoria perjudicaron a las arcas públicas por un monto de $ 54.000 millones.