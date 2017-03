Durán Barba, duro contra Mirtha Legrand: "no tenía derecho a comportarse con tanta mala educación"

BUENOS AIRES.- La entrevista que Mirtha Legrand les realizó al presidente Mauricio Macri y a la primera dama Juliana Awada en la Quinta de Olivos continúa despertando críticas. Esta vez, fue el asesor del mandatario, el ecuatoriano Jaime Durán Barba, quien cargó contra la conductora por su postura crítica el pasado sábado.



"Si Mirtha Legrand es tan venerable hagámosle una estatua, pero ella no tenía derecho a comportarse con tanta mala educación y violencia, con los modos de una piquetera, y menos siendo una invitada del Presidente y su esposa a su propia casa", disparó, según reprodujo el portal Infobae.com.



De acuerdo a una columna del periodista Julio Blanck para el diario "Clarín", el PRO se reunió para analizar la entrevista en la que, entre otras cosas, Mirtha acusó a la pareja presidencial de no ver la realidad. En ese encuentro, Durán Barba analizó: "la que quedó mal fue Mirtha porque estuvo grosera y habló de los pobres como si tuviera trato cotidiano con ellos. Si Juan Grabois habla de los pobres, le creo. Pero a Mirtha no".



Si bien Mirtha Legrand reconoció en público su respaldo a Cambiemos, el sábado tuvo una postura crítica y puso varias veces en aprietos al Presidente.