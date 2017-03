Maradona amenazó con renunciar como embajador de la FIFA por el cargo que le dieron a Tinelli

BUENOS AIRES.- Diego Armando Maradona amenazó hoy con renunciar a su puesto como embajador de la FIFA si es que Marcelo Tinelli sigue como presidente de las Selecciones Nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



"Llamé a (Gianni) Infantino y le dije que renunciaba porque no entiendo la designación de Tinelli, quien fracasó en todo lo que expuso hasta ahora. Si esto sigue mañana (jueves), yo ya le presenté la renuncia a Infantino. Por ahí le doy hasta pasado mañana (después de que se juegue Argentina-Chile), pero no creo, porque yo quiero que antes del partido se vaya", le precisó Maradona a "Clarín" desde Dubai.



Maradona, enemistado desde hace tiempo con el actual vicepresidente de San Lorenzo de Almagro, argumentó que "el cargo de Tinelli es para dirigentes que integren el Comité Ejecutivo de la AFA y él no lo integra".



La pelea se desarrolla en un momento en el que Tinelli tiene muy buena relación con Lionel Messi el capitán del plantel que conduce Edgardo Bauza, que mañana deberá afrontar un compromiso clave ante Chile, en el Monumental, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.



Diego tiene en cuenta también que Tinelli fue designado el lunes último por miembros del Comité Regularizador de la AFA y eso ocurrió a pesar de que el miércoles de la semana próxima habrá elecciones, con Claudio "Chiqui" Tapia como candidato único para la presidencia de la entidad de la calle Viamonte. (DyN)