Felipe Solá dijo que la canciller Malcorra es "liviana", pero no "liviana de peso"

BUENOS AIRES.- El diputado nacional Felipe Solá (Frente Renovador) se apartó hoy de su discurso político en el marco de la visita del Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, al Congreso, al calificar como "liviana", pero "no liviana de peso", a la canciller Susana Malcorra y cuestionar un posible acuerdo comercial con la Unión Europea.



En el momento de realizar consultas a Peña y tras objetar la política del Gobierno nacional y de cuestionar el manejo del tema de la relación del Estado con el Correo Argentino, Solá pasó a hablar de la política exterior: "quiero preguntarle sobre el acuerdo con la Unión Europea que alegra tanto a la liviana canciller Malcorra, no liviana de peso, sino liviana mentalmente", dijo el el ex gobernador bonaerense y ex funcionario menemista, generando un murmullo entre los presentes en el recinto.



A la hora de responder, Peña destacó el trabajo de Malcorra: "Tenemos una canciller de lujo", dijo, y aprovechó para cuestionar la política exterior del kirchnerismo, al afirmar que "sus únicos aliados en el mundo eran Irán y Venezuela". (Télam)