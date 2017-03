Ulises Bueno: "mi señora y yo éramos los únicos que sabíamos dónde estaba el dinero"

A un mes del millonario robo que sufrió en su casa del country Cuatro Hojas, ubicado en cercanías a la localidad cordobesa de Villa Allende, Ulises Bueno confesó que solamente él y su esposa, Melisa Elizabeth Ferrari, eran los únicos que sabían donde se encontraba el donero y las joyas que le sustrajeron.



En declaraciones al programa "Infama", el cantante sostuvo que "muy poca gente ha ingresado a mi casa. No había muchos que supieran dónde estaba el dinero". "Mi señora y yo éramos los únicas dos personas que sabíamos dónde estaba el dinero", detalló.



A principios de marzo, el cuartetero había declarado durante dos horas en la Fiscalía de Liliana Copello y había comentado que fueron más de $3.000.000 los que le sacaron de su propiedad. Por su parte, Ferrari solicitó ser querellante en la causa por considerarse víctima del hecho.



En esta oportunidad, Ulises señaló que decidió alejarse de su esposa porque "antes de tener problemas, prefiero tomar distancia. El trabajo es lo que me da felicidad y no quiero comprometer mi carrera con las cosas que pueden suceder en casa".



"Me fui de casa porque me agarró un ataque de nervios y no quería estar más tiempo en ese lugar en donde me había sentido violado, prácticamente", concluyó.