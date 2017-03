El iPhone se volverá a vender de forma oficial en Argentina a partir de abril

Después de muchos años, volverá a venderse el iPhone en la Argentna. Las versiones 7 y 7 Plus se podrán comprar, de forma oficial, a partir de abril, según informó La Nación.

La empresa Claro ya hizo circular invitaciones con la campaña publicitaria. Las cadenas Frávega y Garbarino también estarán en el negocio y Personal y Movistar todavía están definiendo la estrategia para que el impacto del precio no sea tan fuerte.

Se espera que el modelo más caro, el iPhone 7 Plus, cueste entre $ 25.000 y $ 30.000. La contra es que no está ensamblado en Tierra del Fuego, por lo que no contarán con la reducción impositiva que tienen otros tanques de la telefonía móvil.

Para comparar, en Estados Unidos el iPhone 7 Plus más económico, con 32 GB de almacenamiento, cuenta U$S 769. A eso hay que agregarle un impuesto promedio de cerca del 10%, lo que llevaría el precio, al cambio actual, a unos $ 13.000. A ese valor, por supuesto, hay que sumarle el viaje a alguna ciudad de Estados Unidos y el costo de entrarlo al país: 50% del excedente de U$S 300, la franquicia para los que viajan al exterior. ¿Costo final? $ 17.000, sin incluir el pasaje, la estadía o un pancho en Central Park.

Según el mismo medio, se trataría de una venta testigo: serán cantidades relativamente bajas, para ver qué resultado tienen en el mercado local, en el que las ventas de teléfonos de alta gama representan un 4% del total.

El desembarco del Apple Store

El iPhone se volverá a vender, pero no de la mano de las típicas tiendas de la manzanita. Todo indica que, para la apertura de un Apple Store en el país, habrá que esperar hasta 2018.

Esa información se filtró en febrero de este año, y la fuente afirmaba que además de en Buenos Aires, la marca abriría sus exclusivos locales en Lima y Santiago de Chile.