Borghi contra Sampaoli: "es un desastre como persona"

BUENOS AIRES.- Cuando Claudio Borghi fue despedido de la selección de Chile y Jorge Sampaoli tomó su lugar algo se rompió entre ambos entrenadores. Los rumores se referían a una mala relación que terminó por completo con ese traspaso.

Años después, el que sacó a la luz sus opiniones al respecto del otro fue el "Bichi". "Afortunadamente no tengo relación. En la parte humana es un desastre", sentenció el ex DT de Argentinos recordando los tensos días que se vivieron a fines del 2012, según una nota de Infoba.

"A mí me preguntan siempre por Sampaoli y digo que lo divido en dos. La parte deportiva es extraordinaria, fabulosa, gloriosa para Chile. Pero el tipo, cuando vos estás trabajando acá, llama y pregunta cuánto ganas. Si le dicen 100, dice yo lo hago por 30. Y eso en el fútbol no está bien. En ningún trabajo está bien", aseguró Borghi.

"No me gusta la palabra códigos en el fútbol porque me da la sensación que hablamos de mafia, pero hablo de una ética profesional deportiva que el tipo no cumple", explicó el técnico que tuvo su último trabajo en Liga de Quito el año pasado y que hoy le pegó duro al actual entrenador de Sevilla.