El Gobierno anunciará mañana el lanzamiento de los créditos hipotecarios a 30 años

El Gobierno nacional anunciará mañana el lanzamiento de los créditos hipotecarios a 30 años, que estarán a cargo de tres bancos oficiales: el Banco Nación, el Banco Provincia de Buenos Aires y el Banco Ciudad. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, presidirá en el Palacio de Hacienda el acto oficial.



"Lo que se va a anunciar mañana es que, a través de los tres grandes bancos oficiales, vamos a estirar a 30 años el plazo de los créditos hipotecarios y con eso se baja la cuota bastante". Así, el pago en vez de ser de 240 meses, para los créditos a 20 años, ahora pasa a ser de 360 meses, con la adición de 120 meses, según explicó hoy públicamente el titular del Banco Provincia de Buenos Aires, Juan Curutchet.



"Cada banco tendrá sus matices. Alguno puede estar más barato que el otro o tener ciertos criterios, pero desde octubre último sectores de ingresos medios empezaron a calificar, cuando antes no les alcanzaba con el sueldo", indicó el titular del Banco Provincia.



En el lanzamiento de los créditos a largo plazo serán de la partida el presidente del Banco Nación, Javier González Graga; el titular del Provincia y el del Banco Ciudad, Javier Ortiz Batalla.



"El hecho de que el crédito hipotecario pueda a ser pagado en plazos de 30 años, hará que se reduzca la cuota mensual y lo haga accesible a las distintas capas de la clase media", explicaron a la agencia Télam fuente gubernamentales.



Justamente, en su informe ante el Parlamento, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo hoy que la formalización del acceso al crédito hipotecario a 30 años, con una cuota equivalente a un alquiler, se constituirá en una “revolución de la dignidad y de evolución” para la clase media.



Curutchet dijo a radio Delta (Buenos Aires) que la demanda del crédito hipotecario ya empezó a levantar “muy fuertemente" y a su criterio el plan se inscribe en un clima en el que la confianza ha mejorado y la gente se anima a sacar hipoteca" a plazos prolongados.



¿Hacia qué franjas de la población media está orientado este tipo de créditos?



- El directivo aclaró que, como existe una relación entre el valor de los sueldos y de las propiedades en la práctica, las cuotas estarán entre $ 5.000, $ 6.000, $ 7.000 y $ 8.000 mensuales, dependiendo de la propiedad a comprar.



- La franja de parejas que tengan ingresos de entre $ 23.000 y $ 40.000, que hasta el año pasado no calificaban para crédito hipotecario, “ahora van a poder ser incluídos”, según informó. “Esto favorecerá masivamente a los hogares de ingresos combinados. Es típico de parejas en la que los dos trabajan”, dijo.



Curutchet reconoció que el tema aún no fue aprobado en el banco a su cargo y que será tratado mañana por el directorio, por lo que calculó que la operatoria estará disponible al público en una semana o 10 días. “Lo colgaremos de la web. Ya estamos ofreciendo un hipotecario a 20 años, en UVA. Ya colocamos 600 escrituras en tres meses que es el triple del ritmo de un año atrás", añadió.