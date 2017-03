Con una multitudinaria marcha, los docentes le exigieron a Macri que reabra la paritaria

BUENOS AIRES.- Las columnas de docentes de todo el país fueron llegando durante todo el día e invadieron Plaza de Mayo y sus alrededores. Con una concentración masiva, le reclamaron al gobierno de Mauricio Macri que convoque a la discusión paritaria nacional.

El reclamo, que la gestión de Cambiemos se niega a conceder, ya le significó a los alumnos la pérdida de al menos nueve días de clases, producto de los paros de gremios nacionales y provinciales.

Sonia Alesso, titular de Ctera, dijo que "el presidente y el ministro de Educación (Esteban Bullrich) nos han agraviado a los maestros y a los estudiantes porque ninguno de los que está acá se 'cayó' en la escuela pública". "Los maestros tenemos valores, no nos rendimos, no nos arrodillamos. A pesar de las amenazas, de los aprietes, nosotros no nos rendimos, seguimos peleando", destacó Alesso.

"Esta marcha me recuerda a la Marcha Blanca del '88 y tiene algo de la Carpa Blanca. Me recuerda nuestros mejores logros y nuestras mejores peleas. Si este gobierno no escucha a los docentes, este conflicto no se va a terminar. La llave para destrabar el conflicto la tiene el gobierno", concluyó Alesso.

“Este Gobierno miente, confunde y agrede a los trabajadores. Generó el conflicto en el que estamos hoy. Le pedimos que negocie con los trabajadores de la educación. Que vuelva a instalar el diálogo paritario. Si toman ese compromiso, nosotros vamos a acompañar", dijo Sergio Romero, secretario general de UDA, el primer orador del acto central.

Romero se refirió también al furcio del Presidente, quien diferenció entre los que pueden acceder a la educación privada y los que "tienen que caer en la escuela pública".

"Estas 400.000 personas hemos caído en la escuela pública. Nosotros no tenemos 8.000 pesos por mes para pagar la escuela privada", retrucó el representante de UDA.

Además, mostró el rechazo a las políticas públicas del Gobierno y pidió "menos cháchara y más gestión".

"La educación es un compromiso de toda la sociedad. El gobierno desconoce la fortaleza de los docentes", aseguró Romero.

A su turno, la jefa del gremio de docentes técnicos Amet, Sara García, reclamó la convocatoria inmediata a paritarias federales y dijo que "es sencillo entender que exigimos cumplir la ley".

García, en el acto por la Marcha Federal Educativa en Plaza de Mayo, pidió que "no se hagan los tontos" quienes ejercen el gobierno y subrayó: "queremos paritarias ya y lo vamos a cumplir".

Entre tanto, el jefe del gremio docente universitario Conadu Histórica, Luis Tiscornia, acusó al gobierno de intentar "doblegar a la docencia" para imponer el techo a los incrementos salariales.

"Al gobierno no le interesa la educación", dijo Tiscronia, y reclamó un "salario digno" para los trabajadores de la educación.

Por su parte, el jefe de la Confederación Educadores Argentinos (CEA), Fabián Felman, sostuvo que vendrá un presidente que pedirá "el perdón del Estado por agraviar a la educación pública".

"La etapa que nos toca hoy es de organización y esa organización tiene que decir no a las políticas neoliberales", dijo Felman en Plaza de Mayo, en el marco de la Marcha Federal Educativa. (TN - DyN)