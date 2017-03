Bullrich ratificó que no habrá paritaria nacional salarial y defendió la frase Macri

BUENOS AIRES.- El ministro de Educación, Esteban Bullrich, dijo hoy que el gobierno nacional va a dialogar con los gremios docentes cuando se culminen los paros y se cierren las paritarias provinciales, al tiempo que ratificó que no habrá paritaria nacional salarial porque la Nación no paga salarios.



El ministro, sin embargo, dijo que sí estarán disponibles para discutir otros temas como la carrera docente, el calendario escolar y el Plan Maestro anunciado ayer por el presidente Mauricio Macri.



"Nos vamos reunir sin paros, como siempre lo hicimos en la ciudad, y además con las paritarias provinciales cerradas para no confundir porque los salarios los pagan las provincias", insistió el funcionario nacional en diálogo con "La Red", consignó Télam.



En tanto, el ministro explicó que el plan anunciado ayer por Macri, integrado por más de un centenar de iniciativas que deberán ser aprobadas por el Congreso, fue presentado a los gremios el pasado 20 de diciembre y que el gobierno espera sus comentarios y críticas al respecto.



Bullrich, además, defendió la polémica frase que lanzó ayer el Presidente, quien se refirió a la inequidad de "caer en la escuela pública". Al respecto, sostuvo: "la gente hoy se cae a la escuela estatal, porque si se puede ir, se va de la escuela estatal", subrayó en declaraciones a América TV.



El funcionario dijo que el salario es "una pieza fundamental" del debate sobre la educación, "pero no basta", y sostuvo que "hay algo más importante que el paro en esto de perder valor de la escuela estatal".