Allanan casas de un empresario argentino por vínculos con cartel narco de Colombia

BUENOS AIRES.- La Justicia federal allanó hoy nueve propiedades del empresario bonaerense Carlos Daniel Tomeo, en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero del cartel colombiano de narcotráfico "Norte del Valle del Cauca" y secuestró documentación y divisas.



Así lo informaron a DyN fuentes del juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, que precisaron que el operativo se efectuó en "casas en el country bonaerense Abril", así como en "una caja de seguridad" en el Banco Comafi, en la localidad de Quilmes, más "tres escribanías" bonaerenses y porteña.



El titular del juzgado, Federico Villena, lleva una megacausa en la cual se investigan las ramificaciones en el país del cartel de narcotráfico de Colombia "Norte del Valle del Cauca", cuyo ex capo Ignacio Alvarez Meyendorff, vivió en Argentina de 2006 a 2013 y finalmente fue extraditado a los Estados Unidos.



"La Justicia investiga si Tomeo le compró un campo importante en la localidad de San Vicente a una sociedad creada por Álvarez Meyendorff sabiendo a quién pertenecía y, así, ayudó al colombiano a lavar dinero proveniente del narcotráfico", confiaron las fuentes del caso.



Los informantes revelaron que, además, en la causa "hay escuchas telefónicas en las que se oye a Tomeo dar asesoramiento sobre cómo proceder para el lavado de dinero". Asimismo, Tomeo es investigado por la jueza federal porteña María Servini por supuesto lavado de dinero proveniente de la corrupción y en un allanamiento anterior a su mansión del country "Abril" fueron secuestrados más de $ 4 millones y varios relojes Rolex.



La denuncia original que dio origen a esa causa fue hecha por la diputada nacional Elisa Carrió (Cambiemos) quien vinculó al empresario, que aseguró dedicarse al comercio de cigarrillos y admitió tener tres hoteles en San Martín de los Andes y uno en San Bernardo, con el ex jefe de Gabinete kirchnerista, Aníbal Fernández.



En relación a Tomeo también fue allanada la casa en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, del ex vicegobernador justicialista Daniel Gallo, ya que un coche de alta gama, una Ferrari dominio IAG 320, supuestamente estaría a nombre del empresario pero se encontraría registrado en el domicilio del ex funcionario fueguino.