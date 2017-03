Apple se adentra más en territorio de Facebook y Snap con aplicación de video

SAN FRANCISCO.- Con el lanzamiento de una nueva aplicación de videos llamada Clips, Apple Inc se sigue adentrando en el mundo de la mensajería, donde su enorme base de usuarios del iPhone podría ayudarle a competir con Snapchat de Snap Inc y Messenger de Facebook Inc.



Clips, que llegará a la App Store de Apple en abril, permite a sus usuarios grabar videos y agregar títulos y textos animados, además de coloridos símbolos "emoji". La aplicación también posibilita que sus usuarios unan múltiples videos y les agreguen globos de diálogo y filtros. Las funciones son muy similares a las ofrecidas por la popular Stories de Snap. Con Stories, los usuarios de Snap pueden unir fotos y videos, modificarlos y luego publicarlos en sus perfiles.



Además permite que sus usuarios publiquen sus videos en Instagram, Facebook, YouTube, Vimeo y otras plataformas. Pero si lo hacen en la aplicación Messages de Apple, el software les recomendará con quién compartirlos basándose en qué contactos aparecen en ellos y con quiénes se comunica frecuentemente la persona -el tipo de características en las que se destaca Facebook.



Apple tiene una enorme base de usuarios en Messages, la aplicación para notas cortas que está incluida en el sistema operativo iOS 10 del iPhone. Apple no ha informado cuánta gente usa la aplicación, pero dice que hay más de 1.000 millones de aparatos con el sistema iOS en el mercado y que un 79 % de ellos opera con el iOS 10, comunicó Reuters.



La compañía también dice que Messages es la aplicación de uso más frecuente en los aparatos iOS, lo que le da un potencial de hasta 800 millones de usuarios para su plataforma. Snap, en contraste, tiene 161 millones de usuarios activos por día. Si bien Clips de Apple será técnicamente una aplicación separada de Messages, estarán relacionadas estrechamente por su capacidad para compartir videos de Clips con otros usuarios de Apple. Facebook tiene más de 1.000 millones de usuarios en Messenger, que fue escindido del servicio de Facebook en 2014, y en WhatsApp, que adquirió por 19.000 millones de dólares el mismo año.