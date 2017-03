Las frases de Grassi ante la prensa: "Le pregunto a Dios por qué me abandonó"

El cura Julio César Grassi nunca aceptó los cargos por abuso sexual en su contra y siempre intentó defender su integridad ante los medios de comunicación. La Corte Suprema de Justicia ratificó hoy la condena de Grassi a 15 años de prisión por el delito de "abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima".

Las siguientes son algunas de las frases que el sacerdote pronunció a su favor ante la prensa:

"Las pericias dicen que no tengo rasgos de pedófilo ni de abusador sexual, eso es mentira doctor. Todo esto se lo introducen a la sociedad".

"No tengo ninguna cuenta bancaria, jamás me he tomado vacaciones, estoy siempre trabajando por la vida de los chicos más necesitados. Y cumplí estrictamente las medidas de no acercarme a ellos. Ahí se me cercenó mi libertad de trabajo".

"Estoy entero, esta es una cruz que tengo que llevar".

"Creo en Dios y tengo esperanza en la justicia del hombre, que para eso está constituida".

"Le pregunto a Dios por qué me abandonó. Y me doy cuenta de que es una prueba feroz que me puso en el camino. Estoy convencido de que la voy a superar".

"Dios existe y tendrá que hacer justicia. Yo creo en la justicia de Dios. No soy perfecto, no soy santo, pero tampoco estoy del lado de los malos. Y no voy a dejar de pelear hasta demostrar mi inocencia".

"Seré culpable de otras cosas pero no de estos delitos. Seré débil y pecador, pero no un delincuente".