Video: así viven los vecinos de Villa Carmela luego de la trágica tormenta

La lluvia no es una bendición para los vecinos de calle Juan B. Teran, en Villa Carmela. Viven con miedo todos los días, sensación que se manifiesta con más fuerza con cada precipitación. El patio de cada vivienda precaria desaparece de a poco, metro a metro, lo que genera el riesgo de un desmoronamiento total, según alertaron.



“El miedo que yo tengo es que el caudal avance más y se lleve todo. Mi casa está a tres metros del canal”, explicó María Barrionuevo a LA GACETA.



La vecina enfatizó que se trata de una situación crítica y que han expuesto este problema en los últimos años ante la Comuna local. “Siempre hemos planteado nuestra preocupación al delegado comunal…hace más de cinco de años. Todos los días, (el agua) se come la tierra”, decribió. “Pretenden reubicarnos, pero no necesitamos eso, sí que arreglen este terrreno”, añadió.



Julia Ledesma remarcó que ella y sus vecinos “se están quedando sin terrenos”, como consecuencia de las crecidas del canal. “Necesitamos que solucionen el tema del zanjón. Se desmorona todo. El delegado comunal de Villa Carmela no nos dio ninguna solución. Necesitamos que el Gobierno venga y vea esto”, aseguró Ledesma, quien hizo hincapié también en el basural que se formó en esa área.

Esta zona está ubicada cerca del lugar donde hallaron el cuerpo sin vida durante la última tormenta.